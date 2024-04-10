Тренер СКА-Ростов: для ребят Медиалига — шанс показать себя для профессиональных клубов

Главный тренер медийной команды «СКА-Ростов» Денис Попов высказался о своём назначении на должность.

—Хотел поблагодарить Василия Михайловича за возможность возглавить этот клуб. Думаю, что в новом формате это будет гораздо интереснее. Хочу посмотреть, что это и как это. Для ребят Медиалига — это шанс показать и рекомендовать себя для профессиональных клубов

— Как вам подбор медийных футболистов. Что можете о них сказать?

— Я просмотрел достаточное количество игр, чтобы было общее понимание, к чему стремиться. В Медиалиге есть своя специфика. СКА-Ростов конкурентноспособен для того, чтобы бороться за высокие места, — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Новый сезон Медиалиги стартует 19 апреля.