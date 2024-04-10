Баста: если «СКА-Ростов» выиграет в Медиалиге, всей командой побреемся налысо

Владелец команды «СКА-Ростов» Баста (Василий Вакуленко) рассказал, что он и игроки готовы побриться налысо в случае победы в Медиалиге.

— Я не считаю, что Медиалига — непрофессиональный футбол. Что для вас профессиональный футбол? Детская школа и большой бюджет? Это уже не футбол, а борьба бюджетов. В Медиалиге люди выходят играть на поле. Я отношусь к этой лиге как к профессиональному футболу. Сейчас другое время — время интересных вызовов.

— Что готовы сделать, если выиграете?

— Побреюсь налысо. Мало? Мы всей командой побреемся налысо. Давайте поговорим в конце. Я подумаю, — передаёт слова Басты корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В пятом сезоне Медиалиги «СКА-Ростов» сыграет в группе А. Соперниками команды будут Fight Night, «Родина Медиа», «Титан» и «Рома». 1-й тур нового сезона пройдёт с 19 по 21 апреля.