Баста: во Второй лиге «СКА-Ростов» тратил много денег — до 80 млн в год

Владелец медийной команды «СКА-Ростов» Баста (Василий Вакуленко) рассказал о расходах клуба во время выступления во Второй лиге.

«В профессиональном футболе, когда «СКА-Ростов» играл во Второй лиге, тратил много денег — до 80 млн в год», — передаёт слова Басты корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее стало известно, что «СКА-Ростов» прекратит выступление в профессиональном футболе и перейдёт в Медийную футбольную лигу. В пятом сезоне Медиалиги «СКА-Ростов» сыграет в группе А. Соперниками команды будут Fight Night, «Родина Медиа», «Титан» и «Рома». Матчи 1-го тура нового сезона пройдут с 19 по 21 апреля. Ранее глава Медиалиги Николай Осипов заявил, что 13 апреля будет организован матч «СКА-Ростов» — «Народная команда».