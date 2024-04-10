Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Манчестер Сити» оценил игру Йошко Гвардиола в матче с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» оценил игру Йошко Гвардиола в матче с «Реалом»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от игры защитника «горожан» Йошко Гвардиола в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов – 2023/2024 с мадридским «Реалом» (3:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'     2:2 Фоден – 66'     2:3 Гвардиол – 71'     3:3 Вальверде – 79'    

«Нам повезло, что Йошко смог сыграть сегодня, иначе было бы так сложно, потому что у нас травмированы почти все защитники. Он приложил невероятные усилия, не только забил гол, но и сыграл действительно хорошо. Я рад, что у нас в команде есть такой игрок», — приводит слова тренера «Манчестер Сити» Eurosport.

22-летний Гвардиол в матче с «Реалом» забил первый гол за «горожан» в своей 33-й игре за команду. Он выступает за «Манчестер Сити» с начала этого сезона. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Материалы по теме
Гвардиол рассказал, благодаря чему «Сити» удалось вернуться в игру в матче ЛЧ с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android