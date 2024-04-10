Главный тренер «Манчестер Сити» оценил игру Йошко Гвардиола в матче с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от игры защитника «горожан» Йошко Гвардиола в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов – 2023/2024 с мадридским «Реалом» (3:3).

«Нам повезло, что Йошко смог сыграть сегодня, иначе было бы так сложно, потому что у нас травмированы почти все защитники. Он приложил невероятные усилия, не только забил гол, но и сыграл действительно хорошо. Я рад, что у нас в команде есть такой игрок», — приводит слова тренера «Манчестер Сити» Eurosport.

22-летний Гвардиол в матче с «Реалом» забил первый гол за «горожан» в своей 33-й игре за команду. Он выступает за «Манчестер Сити» с начала этого сезона. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.