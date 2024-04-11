«У него есть всё, чтобы достичь уровня Аллегри и Моуринью». Дибала — о Де Росси

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала высказался о главном тренере римлян Даниэле Де Росси, который возглавил команду по ходу сезона.

«По сравнению с другими тренерами, с которыми я работал, Даниэле только начинает карьеру, так как моими предыдущими тренерами были, например, Массимилиано Аллегри и Жозе Моуринью, которые выиграли много трофеев.

Однако, видя, как он работает каждый день, что он даёт игрокам, как он поднимает энтузиазм у коллектива, я думаю, что у него есть всё необходимое, чтобы достичь уровня Аллегри и Моуринью.

Я действительно в хороших отношениях с Даниэле», — приводит слова Дибалы Football Italia.

После прихода в итальянский клуб в январе этого года Даниэле Де Росси руководил командой на протяжении 15 матчей во всех турнирах. «Джаллоросси» одержали 10 побед, три раза сыграли вничью и дважды уступили.