Энрике ответил на вопрос о неудачной игре Мбаппе в матче с ЛЧ с «Барселоной»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил журналистам на вопрос о неудачной игре французского форварда команды Килиана Мбаппе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3).

«Неудачная игра Мбаппе? Я не говорю о каком-то одном игроке, тем более когда мы проиграли. То, что я увидел на поле, я и комментирую. Я принимаю это так, как есть. Я не говорю об отдельных проблемах, особенно после проигрыша», – приводит слова Энрике AS.

Напомним, ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт в городе Барселона (Испания) в следующий вторник, 16 апреля. Эту игру примет стадион «Олимпик Льюис Компанис».

Отметим, Мбаппе в матче с «Барселоной» не отметился результативными действиями и ни разу не ударил по воротам гостей.

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Мбаппе встретился с президентом Франции в Елисейском дворце: