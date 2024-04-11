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Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
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Официальный сайт УЕФА назвал имена четырёх футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Ими стали французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, бразильский крайний нападающий «Барселоны» Рафинья, англичанин, выступающий за «Манчестер Сити», Филип Фоден и норвежский хавбек, капитан «Арсенала» Мартин Эдегор.

Отметим, что Гризманн отличился результативной передачей на победный гол в домашней игре с дортмундской «Боруссией» (2:1), Рафинья оформил дубль в гостевой встрече с «ПСЖ» (3:2), Фоден забил один мяч в голевой перестрелке между «Манчестер Сити» и «Реалом» (3:3), Эдегор не отметился результативными действиями в игре с «Баварией» (2:2), но был признан лучшим игроком встречи.

Всего на этой неделе прошло четыре матча 1/8 финала ЛЧ: «Атлетико» — «Боруссия» (2:1), «ПСЖ» — «Барселона» (2:3), «Арсенал» — «Бавария» (2:2), «Реал» — «Манчестер Сити» (3:3).

Напомним, ответные встречи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 16 и 17 апреля.

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Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Де Пауль – 4'     2:0 Лино – 32'     2:1 Аллер – 81'    
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Сака – 12'     1:1 Гнабри – 18'     1:2 Кейн – 32'     2:2 Троссард – 76'    
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'     2:2 Фоден – 66'     2:3 Гвардиол – 71'     3:3 Вальверде – 79'    

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