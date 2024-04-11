Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА назвал имена четырёх футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Ими стали французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, бразильский крайний нападающий «Барселоны» Рафинья, англичанин, выступающий за «Манчестер Сити», Филип Фоден и норвежский хавбек, капитан «Арсенала» Мартин Эдегор.

Отметим, что Гризманн отличился результативной передачей на победный гол в домашней игре с дортмундской «Боруссией» (2:1), Рафинья оформил дубль в гостевой встрече с «ПСЖ» (3:2), Фоден забил один мяч в голевой перестрелке между «Манчестер Сити» и «Реалом» (3:3), Эдегор не отметился результативными действиями в игре с «Баварией» (2:2), но был признан лучшим игроком встречи.

Всего на этой неделе прошло четыре матча 1/8 финала ЛЧ: «Атлетико» — «Боруссия» (2:1), «ПСЖ» — «Барселона» (2:3), «Арсенал» — «Бавария» (2:2), «Реал» — «Манчестер Сити» (3:3).

Напомним, ответные встречи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 16 и 17 апреля.

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