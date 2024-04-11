Игрок «Барселоны» установил рекорд ЛЧ, сместив хавбека «Спартака» на третью позицию

Испанский крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямал установил историческое достижение в рамках Лиги чемпионов. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, вышедший в стартовом составе каталонской команды на первый матч Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:2) вингер Ямал стал самым молодым участником четвертьфинальных матчей в истории Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов. На момент игры испанцу было 16 лет и 272 дней. На поле игрок провёл 61 минуту и не отметился результативными действиями.

Отметим, предыдущий рекорд принадлежал форварду «Лиона» Райану Шерки (17 лет и 2 дня) и был установлен в 2020 году. На третье место переместился российский экс-полузащитник московского «Спартака» Артём Безродный (17 лет и 25 дней) в 1996 году.

16-летний Ямал в нынешнем сезоне принял участие в 41 матче «Барселоны» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

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