Ледяхов: Федун спас «Спартак», а кто сейчас там командует парадом?

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов высказался об экс-владельце московского клуба Леониде Федуне и новом руководстве.

«Федун очень много сделал для «Спартака». Я считаю, это знаковая фигура для клуба. Он спас команду от всех кризисов. А сейчас я даже не знаю, кто конкретно там руководит парадом. Говорят — «Лукойл». Но пока в действиях клуба очень мало логики», — рассказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Федун стал владельцем «Спартака» в 2004 году после приобретения контрольного пакета акций. При нём красно-белые выиграли чемпионат России (2016/2017), Кубок (2005/2006) и Суперкубок России (2017).

В августе 2022 года «Лукойл» объявил о покупке 100% акций клуба и заявил о сложении Федуном полномочий президента, члена и председателя совета директоров команды.

Полностью интервью с Игорем Ледяховым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Промес приехал на матч «Спартака» с двумя чемоданами