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Черчесов: игроки сборной России в матче с Сербией были более заряженными

Черчесов: игроки сборной России в матче с Сербией были более заряженными
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Бывший главный тренер «Спартака» и «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о товарищеском матче между сборными России и Сербии (4:0). Игра состоялась 21 марта.

«Есть победа 4:0. Но тренер и игроки после игры сказали, что матч был не особо познавательным, из-за удаления он стал скомканным. Хотя моё мнение: наши в этой игре были более заряжены. Думаю, они всё равно бы выиграли. В целом для меня главное, чтобы игры сборной России были. Я всегда, когда команда играет в Москве, хожу на стадион и болею за ребят», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Напомним, последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком». Сборные России и все российские команды в данный момент отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'
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