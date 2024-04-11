Трёхкратный чемпион России назвал «идеального тренера» для «Спартака»

Экс-полузащитник и экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал слова Егора Титова в интервью «Чемпионату» о том, что сейчас было бы логично сменить тренера в «Спартаке», чтобы у него было время подготовиться к новому сезону.

— Тут я с Егором совершенно согласен. В летнее межсезонье остаётся совсем мало времени, некогда будет входить в курс дела. Я знаю как минимум одного российского тренера, который может что-то поменять за короткий отрезок времени.

— Это кто же?

— Черчесов. Он очень хорошо знает и команду, и футболистов, и у него будет время, чтобы подготовить команду к следующему сезону. В этом сезоне «Спартак» очень много упустил — с трудом верится, что у него ещё может что-то получиться. А в иностранцах, которые учатся на футбольном клубе «Спартак», я не вижу смысла. Ну зачем и кому это нужно?

— Вы считаете, что Черчесов гарантированно поднимет «Спартак»?

— Я считаю, что да. Это наш, российский специалист, который всей своей работой и заслугами заслужил это. Думаю, что это идеальная кандидатура для «Спартака», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.