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Евгений Бушманов предположил, с чем связана деградация клубов Первой лиги

Евгений Бушманов предположил, с чем связана деградация клубов Первой лиги
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Бывший футболист Евгений Бушманов высказался об уровне клубов Мелбет Первой лиги.

«Возможно, деградация Первой лиги связана с тем, что несколько лет назад всегда были одна-две команды, которые сильно превосходили остальных. Сейчас такой ситуации нет. Все команды стали более ровными, и даже среди лидеров нет явных фаворитов. Это, возможно, произошло, потому что много легионеров уехало из России. А также связано с тем, что раньше были команды «Краснодар-2» и «Спартак-2». Они давали некий толчок для развития молодых футболистов в Первой лиге», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2023/2024 возглавляют подмосковные «Химки», у которых 45 очков.

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