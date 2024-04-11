Личка: перед матчем со «Спартаком» я сказал, что Чавес должен исполнять пенальти

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре мексиканского полузащитника Луиса Чавеса. В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» Чавес забил единственный мяч «Динамо», реализовав пенальти. «Динамо» потерпело поражение со счётом 1:2.

«Чавес умеет завершать атаки, в том числе забивать с приличной дистанции. Мы знали и рассчитывали на это, когда приобретали его. Перед матчем со «Спартаком» я сказал, что Луис должен исполнять пенальти, если будет возможность, и он забил.

У нас и Фомин, и Карраскаль, и Чавес могут забивать по четыре-шесть мячей за сезон. Это сильно помогает. Мы не можем ожидать голов только от одного человека», – приводит слова Лички Metaratings.

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