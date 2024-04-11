Роман Орещук оценил перспективы Фёдора Смолова

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказал мнение о том, что нападающий бело-голубых Фёдор Смолов перестал попадать в основной состав команды. После возобновления сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 34-летний Фёдор Смолов в четырёх матчах выходил только на замену. Нападающий не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку.

«Во-первых, нужно понять, что преследует «Динамо». Во-вторых, готов ли сам Фёдор быть сменщиком Тюкавина? Третье — это финансовая составляющая. Не только для самого Фёдора, но и его агента Германа Ткаченко. У него очень серьёзный агент. И если говорить о финансах, то, наверно, это тоже будет играть большую роль.

Со слов Германа, Фёдором интересуются за границей, и он может туда уехать. Так что почему бы и нет? Он ведь уже ездил в Испанию и знает, что это такое. Понятно, что в Европу сейчас он вряд ли уедет — куда-нибудь в Саудовскую Аравию или в Эмираты. Бакаев же уехал. Да, играет плохо, но поехал. Проторенная дорога есть, агент этот рынок знает. Всё может быть», — приводит слова Орещука Metaratings.

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