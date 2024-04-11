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Булыкин: Алексей Миранчук приложит все усилия, чтобы проявить себя в матче с «Ливерпулем»

Булыкин: Алексей Миранчук приложит все усилия, чтобы проявить себя в матче с «Ливерпулем»
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы «Ливерпуль» — «Аталанта». Встреча состоится сегодня, 11 апреля. Начало игры — в 22:00 мск.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, россияне будут смотреть, как российский футболист Алексей Миранчук будет выступать в Лиге Европы в матче с «Ливерпулем». Я думаю, Миранчук приложит все усилия, чтобы проявить себя. Это серьёзный турнир, и Лёша хочет показать себя во всей красе.

Шансы есть всегда. Главное, хорошо выйти на матч и настроиться. Это же не весь чемпионат, а одна игра, поэтому может получиться. Но «Аталанте» будет очень тяжело, потому что на «Энфилде» серьёзный настрой футболистов и трибун», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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