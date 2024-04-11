Ледяхов: сербы особо не напрягались, еле ходили, но наши — молодцы!

Экс-полузащитник и экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с национальной командой Сербии по футболу. Напомним, игра состоялась 21 марта в Москве и завершилась победой россиян со счётом 4:0.

«Давно мы не видели такую игру в исполнении нашей сборной. Но ключевой момент — удаление у сербов. С их стороны это выглядело как действительно товарищеская игра. Они не особенно напрягались. Ну а наши — молодцы, вышли с настроением. Неважно, что сербы еле ходили. Главное, что наши играли в полную силу и показали хороший футбол. Болельщики прямо соскучились по такой сборной России», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.