«Шеффилд Юнайтед» будет лишён четырёх очков в следующем сезоне Чемпионшипа

С «Шеффилд Юнайтед», стоящего на грани вылета в английской Премьер-лиге, будут сняты четыре очка в следующем сезоне Чемпионшипа из-за финансовых нарушений.

«Независимая дисциплинарная комиссия (IDC) постановила, что с футбольного клуба «Шеффилд Юнайтед» будут сняты два очка в начале следующего сезона, когда клуб будет находится под юрисдикцией Английской футбольной лиги (EFL). Ещё два очка будут сняты до конца того же сезона.

Санкции затрагивают сезон-2022/2023, когда клуб просрочил ряд платежей другим командам. Срок этих просрочек превысил 550 дней в совокупности», — сказано в заявлении на сайте Английской футбольной лиги.

Напомним, после 31 тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» набрал 16 очков и занимает последнее, 20-е место.