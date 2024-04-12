Анри: в «Барселоне» рассуждают не о победах, а о том, как ты играешь

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри ответил на вопрос, в чём уникальность каталонского клуба.

«В «Барселоне» рассуждают не о победах, а о том, как ты играешь. Это будто миссия – дать людям возможность получать удовольствие от игры: болельщикам, игрокам на поле и тренерскому штабу. Ты должен действительно любить то, чем занимаешься. Вот почему в «Барселоне», когда ты побеждаешь, то должен делать это надлежащим способом», – приводит слова Анри CBS Sports.

Напомним, в среду, 10 апреля, «Барселона» под руководством Хави одержала гостевую победу в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с «ПСЖ» (3:2).

«Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 67 очков в 30 играх. Команда отстаёт от лидирующего «Реала» на восемь очков.

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: