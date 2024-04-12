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Кварацхелия рассказал о своих эмоциях в день победы «Наполи» в чемпионате Италии

Кварацхелия рассказал о своих эмоциях в день победы «Наполи» в чемпионате Италии
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Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился воспоминаниями о победе команды в чемпионате Италии.

«Это было сумасшествие. Даже в самых смелых мечтах я не мог бы представить, что однажды станут чемпионом Серии А. Я не поверить поверить в это. Это был великолепный результат, даже слишком. Но потом я всё-таки смог сказать себе: «Я сделал это».

Фанаты нас очень мотивировали — ты хочешь победить ради них, когда видишь их страсть. Такую энергию больше ниоткуда не возьмёшь. После победы над «Ювентусом» мы были в одном шаге от чемпионства. Тогда все пели и кричали в аэропорту. Это было прекрасно. Один из самых запоминающихся моментов, лучший день в моей жизни», — приводит слова Кварацхелии Calciomercato.

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