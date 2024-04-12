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Килиана Мбаппе расстроила его игра в матче 1/4 финала ЛЧ с «Барселоной» — Le Parisien

Килиана Мбаппе расстроила его игра в матче 1/4 финала ЛЧ с «Барселоной» — Le Parisien
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе расстроен поражением от «Барселоны» (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но полон решимости поквитаться за этот результат в ответной игре. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

По информации источника, форварда также расстроила его собственная игра в этой встрече. Вместе с тем все игроки команды Луиса Энрике хотят ответить на поражение от «Барселоны». Напомним, матч между «ПСЖ» и «сине-гранатовыми» состоялся 10 апреля. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). На 37-й минуте нападающий каталонской команды Рафинья открыл счёт и вывел «Барселону» вперёд.

В начале второго тайма нападающий парижан Усман Дембеле сравнял счёт. Спустя пару минут португалец Витинья забил второй мяч «ПСЖ» в ворота каталонцев. Ему ассистировал Фабиан Руис. На 62-й минуте Рафинья оформил дубль с передачи Педри и сделал счёт ничейным. На 77-й минуте защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен забил третий мяч каталонцев и установил окончательный счёт встречи. Ответный матч между этими командами пройдёт в Барселоне (Испания) в следующий вторник, 16 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    
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