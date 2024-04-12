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Аналитик РФС: идеальная модель развития регионального клуба — старый донецкий «Шахтёр»

Аналитик РФС: идеальная модель развития регионального клуба — старый донецкий «Шахтёр»
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Аналитик Российского футбольного союза (РФС) Илья Штеблов рассказал об идеальной модели развития регионального клуба из Второй лиги. Он привёл в пример старую версию «Шахтёра», который за счёт грамотной стратегии внедрил свой бренд в жизнь города.

«Какова идеальная модель развития регионального клуба из Второй лиги? Для меня пример – старый донецкий «Шахтер», примерно в те времена, когда там работал Александр Атаманенко, открывалась «Донбасс Арена». Весь город должен жить командой, бренд местной команды должен по-хорошему «преследовать» горожанина на всех этапах его жизни, повсюду», — приводит слова Штеблова «РБ Спорт».

Напомним, в упомянутый период «Шахтёр» выигрывал Кубок УЕФА, а многие игроки «горняков» перебрались в Европу и проявили себя в топ-клубах (Дуглас Коста, Фернандиньо, Фред, Генрих Мхитарян, Виллиан и др.)

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