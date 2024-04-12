Сенников: Дзюба со Слуцким может стать чемпионом в Китае, если его правильно использовать

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о нападающем железнодорожников Артёме Дзюбе.

«Вполне возможно, что если Артёма Дзюбу правильно использовать, то он сможет стать чемпионом вместе со Слуцким в «Шанхае». Единственное, Китай всё время отличался тем, что игроки там много бегают. В своё время даже нужно было какие-то тесты пройти, чтобы попасть в эту лигу. Такой опытный игрок может помочь Слуцкому. Тем более, что Леонид знает его со всех сторон: и как игрока, и как человека», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл 23 матча во всех турнирах в составе московского «Локомотива», в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 2,8 млн. Действующее соглашение игрока с красно-зелёными рассчитано до конца нынешнего сезона.