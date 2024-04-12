Нюбель: хочу наслаждаться успехом со «Штутгартом» и делать следующие шаги в карьере лично

Голкипер «Баварии» Александр Нюбель, выступающий на правах аренды в «Штутгарте», прокомментировал продление контракта с мюнхенским клубом. Напомним, вратарь продлили контракт с баварцами до 2029 года, также было объявлено, что 27-летний футболист проведёт в «Штутгарте» ещё два сезона на правах аренды.

«Я очень рад этому решению и тому доверию, которое оказал мне футбольный клуб «Бавария». В то же время я чувствую себя очень хорошо в Штутгарте. Я хочу наслаждаться успехом со «Штутгартом» и делать следующие шаги в карьере лично», — приводит слова Нюбеля официальный сайт мюнхенской «Баварии».

Напомним, 27-летний Нюбель перешёл в «Баварию» летом 2020 года на правах свободного агента из «Шальке». Всего в составе мюнхенского клуба Александр провёл четыре матча. С июля 2021 года по июнь 2023-го голкипер выступал на правах аренды за «Монако». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн. В нынешнем сезон Нюбель за «Штутгарт» принял участие в 29 матчах во всех турнирах. На счету голкипера 34 пропущенных мяча и 12 «сухих» матчей.