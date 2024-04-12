Хави — об уходе из «Барселоны»: моё решение не изменится, оно правильное

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что не передумает уходить из каталонского клуба по завершении нынешнего сезона. Испанский специалист уверен, что принял правильное решение, которое пойдёт на пользу всем.

«Моё решение покинуть клуб в конце сезона не изменится. Решение, которое я принял, является правильным, оно принесло спокойствие клубу, игрокам, даже прессе, а также мне и моим близким… И я не меняю своего мнения», — приводит слова Хави известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

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Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Вместе с клубом 44-летний специалист выиграл чемпионат Испании (2022/2023) и Суперкубок Испании (2022/2023).