Каррагер: Холанд пока не дотягивает до уровня Анри, Суареса и Кейна

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер поделился мнением об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Эрлинг Холанд — футболист класса люкс. Он, несомненно, один из величайших в мире бомбардиров, но ему ещё предстоит стать игроком мирового класса.

Чтобы стать по-настоящему игроком мирового класса, нужно обладать не одной, а несколькими всеобъемлющими чертами. Вспомните лучших нападающих Премьер-лиги за последние 20 лет — Тьерри Анри, Луиса Суареса или Гарри Кейна, — они оказывали огромное влияние на самые важные матчи независимо от того, забивали они или нет. Все они могли бы играть за любую команду мира и приносить больше пользы, чем впечатляющий процент забитых мячей.

В целом Холанд пока не дотягивает до уровня этих нападающих, а три его последних матча против высококлассных центральных защитников подтверждают, что при всей его яркости в штрафной площади, за её пределами ему еще только предстоит работать.

Вирджил Ван Дейк, Вильям Салиба и Антонио Рюдигер издевались над Холандом, и ничего подобного не было в столь разрекламированных разборках между лучшими защитниками и голевой машиной. Это было скорее несоответствие, чем противостояние», — приводит слова Каррагера The Telegraph.