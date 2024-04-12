Хави: на выходных «Барселона» будет сосредоточена на Ла Лиге, а не на ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что его команда не позволит себе отвлекаться на мысли о Лиге чемпионов в ближайшую субботу, когда состоится игра 31-го тура Ла Лиги между «сине-гранатовыми» и «Кадисом».

«На этих выходных нам придётся отложить мысли и Лиге чемпионов в сторону и подумать о Ла Лиге», — приводит слова Хави пресс-служба «Барселоны» в социальной сети X (ранее Twitter).

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Напомним, на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Барселона» играет с «ПСЖ». Первый матч между командами завершился победой подопечных Хави со счётом 3:2. Ответная игра пройдёт во вторник, 16 апреля. Её примет стадион «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне, Испания.