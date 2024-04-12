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Хави: на выходных «Барселона» будет сосредоточена на Ла Лиге, а не на ЛЧ

Хави: на выходных «Барселона» будет сосредоточена на Ла Лиге, а не на ЛЧ
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Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что его команда не позволит себе отвлекаться на мысли о Лиге чемпионов в ближайшую субботу, когда состоится игра 31-го тура Ла Лиги между «сине-гранатовыми» и «Кадисом».

«На этих выходных нам придётся отложить мысли и Лиге чемпионов в сторону и подумать о Ла Лиге», — приводит слова Хави пресс-служба «Барселоны» в социальной сети X (ранее Twitter).

Испания - Примера . 31-й тур
13 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
Кадис
Кадис
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Барселона» играет с «ПСЖ». Первый матч между командами завершился победой подопечных Хави со счётом 3:2. Ответная игра пройдёт во вторник, 16 апреля. Её примет стадион «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне, Испания.

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