Тренер «Реала» Анчелотти высказался о падении результативности Беллингема

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре английского полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема.

«Джуд Беллингем снова начнёт забивать голы. Это неправда, что он понизил уровень своих выступлений. Он просто стал забивать меньше, чем раньше, но это (большое количество голов) было неожиданно. Он по-прежнему отлично справляется со своей работой», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

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Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом за € 103 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.