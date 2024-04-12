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CIES: трансферная стоимость 16-летнего Ямала за полгода увеличилась на € 134 млн

CIES: трансферная стоимость 16-летнего Ямала за полгода увеличилась на € 134 млн
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Международный центр спортивных исследований (CIES) представил рейтинг игроков не старше 23-х лет, чья трансферная стоимость выросла больше всего с октября 2023 года.

По данным CIES, трансферная стоимость 16-летнего полузащитника «Барселоны» Ламина Ямала за последние полгода увеличилась на € 134 млн и теперь стоимость испанца составляет € 145 млн. Игрок каталонцев занимает первое место в рейтинге.

На втором по увеличению трансферной стоимости португалец Жоау Невеш из «Бенфики» (+ € 72 млн). Третью строчку занимает бразилец Савио из «Жироны» (+ € 70 млн).

Топ-15 игроков до 23-х лет с наиболее выросшей трансферной стоимостью:

Фото: CIES

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Ямал принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и семью результативными передачами. В общей сложности 16-летний футболист провёл на поле 2299 минут.

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