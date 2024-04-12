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Агент: нужно спрашивать у Гасперини, почему Миранчук вышел на 89-й минуте?

Агент: нужно спрашивать у Гасперини, почему Миранчук вышел на 89-й минуте?
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Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв высказался о выходе 28-летнего российского игрока на замену в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Ливерпулем» (3:0).

«Главному тренеру нужно адресовать вопрос — почему Лёша вышел на 89-й минуте? За результат отвечает только Гасперини. Всё остальное оставим пока что без комментариев», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Напомним, матч 1/4 финала Лиги Европы между «Ливерпулем» и «Аталантой» состоялся вчера, 11 апреля. Игру принимал стадион «Энфилд». Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка сделал дубль в этой встрече: на 38-й минуте он открыл счёт в матче после передачи полузащитника Давиде Дзаппакосты. На 60-й минуте он же замкнул передачу с правого фланга от Шарля Де Кетеларе. На 83-й минуте Марио Пашалич довёл счёт до разгромного, сыграв на добивании после удара Эдерсона. Ответная игра пройдёт 18 апреля в Бергамо (Италия).

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11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 3
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Скамакка – 38'     0:2 Скамакка – 60'     0:3 Пашалич – 83'    
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