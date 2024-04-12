Пименов: Дзюбе однозначно нужно переходить в «Шанхай», если нет предложения от «Локо»

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов отреагировал на новость о том, что руководство «Локомотива» сомневается в необходимости продлевать контракт с нападающим Артёмом Дзюбой, а также высказался о возможном переходе игрока в китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий.

«Если у Дзюбы нет предложения от «Локомотива», то ему однозначно нужно переходить в Китай, в такую сильную команду, как «Шанхай Шэньхуа». Будет интересно понаблюдать за игрой Артёма в Китае», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Дзюба присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. Всего за этот период он принял участие в 36 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 12 голов и сделал девять ассистов.