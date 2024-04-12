Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пименов: Дзюбе однозначно нужно переходить в «Шанхай», если нет предложения от «Локо»

Пименов: Дзюбе однозначно нужно переходить в «Шанхай», если нет предложения от «Локо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов отреагировал на новость о том, что руководство «Локомотива» сомневается в необходимости продлевать контракт с нападающим Артёмом Дзюбой, а также высказался о возможном переходе игрока в китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий.

«Если у Дзюбы нет предложения от «Локомотива», то ему однозначно нужно переходить в Китай, в такую сильную команду, как «Шанхай Шэньхуа». Будет интересно понаблюдать за игрой Артёма в Китае», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Дзюба присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. Всего за этот период он принял участие в 36 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 12 голов и сделал девять ассистов.

Материалы по теме
Семак против Игнашевича. Почему важно быть на игре «Зенит» — «Балтика»
Семак против Игнашевича. Почему важно быть на игре «Зенит» — «Балтика»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android