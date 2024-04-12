Андони Ираола из «Борнмута» признан лучшим тренером АПЛ в марте

Лучшим тренером английской Премьер-лиги в марте был признан Андони Ираола, возглавляющий «Борнмут». Об этом сообщила Premier League в социальной сети Х (ранее Twitter).

В числе номинантов были тренер «Арсенала» Микель Артета, «Ливерпуля» — Юрген Клопп, «Тоттенхэма» — Ангелос Постекоглу.

В марте «Борнмут» под руководством Андони Ираолы провёл четыре матча. В игре 27-го тура чемпионата Англии «Борнмут» победил «Бёрнли» (2:0), далее сыграл вничью с «Шеффилдом» (2:2), а также одержал победы в матчах с «Эвертоном» (2:1) и «Кристал Пэлас» (1:0).

Сейчас «Борнмут» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 41 очко за 31 матч.

По итогам февраля награду получил Микель Артета.