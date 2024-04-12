Тухель: Зане немного сбавил темп, ведь мы ждём с октября, когда он забьёт гол

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался относительно игровой формы крайнего нападающего мюнхенского клуба Лероя Зане.

«Очевидно, какими достоинствами и талантом обладает этот парень. Но мы ждём, что он забьёт гол, с октября. Он блестяще начал сезон, но немного сбавил темп. Ожидания перед первым матчем с «Арсеналом» были огромны, и он оправдал их. Мы также ждём, что он продолжит проявлять себя и станет ключевым игроком для команды», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, последний гол за «Баварию» Зане забил 28 октября, в матче 9-го тура Бундеслиги с «Дармштадтом 98» (8:0). В той игре 28-летний футболист отметился дублем. Всего в нынешнем сезоне немецкий вингер сыграл 38 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал 13 ассистов.