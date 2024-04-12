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«Готовимся к дерби». Форвард «Локо» Дзюба опубликовал видео перед матчем с ЦСКА

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба опубликовал видео подготовки к матчу 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 13 апреля. Команды будут играть на стадионе «РЖД-Арена (Локомотив)» в Москве. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

«Готовимся к дерби. Ждём всех на стадионе!» — подписал видеоролик Дзюба в телеграм-канале.

Видео доступно в телеграм-канале Артёма Дзюбы.

Напомним, ранее Артём Дзюба пропустил несколько матчей «Локомотива» по медицинским показаниям.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 22 матча. «Локомотив» находится на пятой строчке, заработав 36 очков.