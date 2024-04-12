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«Готовимся к дерби». Форвард «Локо» Дзюба опубликовал видео перед матчем с ЦСКА

«Готовимся к дерби». Форвард «Локо» Дзюба опубликовал видео перед матчем с ЦСКА
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба опубликовал видео подготовки к матчу 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 13 апреля. Команды будут играть на стадионе «РЖД-Арена (Локомотив)» в Москве. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Готовимся к дерби. Ждём всех на стадионе!» — подписал видеоролик Дзюба в телеграм-канале.

Видео доступно в телеграм-канале Артёма Дзюбы.

Напомним, ранее Артём Дзюба пропустил несколько матчей «Локомотива» по медицинским показаниям.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 22 матча. «Локомотив» находится на пятой строчке, заработав 36 очков.

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