Угаров — об игре Педро: ничего сверхъестественного

Экс-полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался об игре вингера петербургского клуба Педро. Угаров считает, что бразильца нельзя считать звездой. По словам эксперта, Педро не показывает чего-то сверхъестественного.

«Звездой его, конечно, нельзя назвать. Звёзды играют в других лигах. А Педро выполняет свою непосредственную задачу, которая от него требуется. Ничего сверхъестественного. Он забивает голы, обостряет и так далее. Это нормальные действия футболиста. Звездой Педро будет тогда, когда он уедет в «Реал» или «Барселону» и там будет себя проявлять», – приводит слова Угарова «Спорт день за днём».

Отметим, что Педро забил три мяча в последних двух матчах петербургского «Зенита» во всех турнирах. Бразильский футболист оформил дубль в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком» (2:1), а также принёс сине-бело-голубым победу в игре с калининградской «Балтикой» (1:0) в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Напомним, 18-летний Педро присоединился к «Зениту» в минувшее зимнее трансферное окно.