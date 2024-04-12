Анчелотти — об игре с «Мальоркой»: важнейший матч с точки зрения чемпионской гонки

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Мальоркой» в 31-м туре испанской Примеры.

«Я ожидаю трудного, конкурентного и напряжённого матча. Нам предстоит сыграть против команды, у которой есть необыкновенный коллективный настрой. Мы ожидаем тяжёлого матча, в котором нам придётся сыграть с большой самоотдачей.

На этой неделе на карту поставлено многое, но мы испытываем ту же уверенность, что и несколько дней назад. Сейчас мы думаем только об игре с «Мальоркой». Это важнейший матч с точки зрения чемпионской гонки в Ла Лиге», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

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Напомним, встреча 31-го тура испанской Примеры между «Мальоркой» и «Реалом» состоится 13 апреля. Она начнётся в 19:30 мск.