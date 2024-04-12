Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 29-го тура

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Сегодня, 12 апреля, матчем между «Аугсбургом» и «Унионом» стартует 29-й тур немецкой Бундеслиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр предстоящего тура.

12 апреля, пятница:

22:00 мск. «Аугсбург» – «Унион».

13 апреля, суббота:

16:30 мск. «Майнц» – «Хоффенхайм»;

16:30 мск. «Боруссия» М – «Боруссия» Д;

16:30 мск. «Бохум» – «Хайденхайм»;

16:30 мск. «Бавария» – «Кёльн»;

16:30 мск. «РБ Лейпциг» – «Вольфсбург»;

19:30 мск. «Штутгарт» – «Айнтрахт».

14 апреля, воскресенье:

16:30 мск. «Дармштадт» – «Фрайбург»;

18:30 мск. «Байер» – «Вердер».

В данный момент «Байер» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии по футболу, набрав 78 очков в 28 проведённых матчах. На втором месте идёт «Бавария», у которой 60 очков после аналогичного количества встреч.