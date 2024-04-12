Павлюченко не ждёт битвы испанских тренеров в матче «Сочи» — «Спартак»

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о грядущем матче 24-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с «Сочи». Встреча состоится 13 апреля.

«Если москвичи подойдут к этой игре солидно и мощно, то однозначно будут три очка. А если клуб будет рассматривать соперника как аутсайдера, то ничего хорошего из этого не выйдет. Сейчас игроки в хорошем эмоциональном состоянии. Не думаю, что это будет битва испанских тренеров. Вот в теннисе или боксе так можно было бы говорить, но футбол — это командная игра», — приводит слова Павлюченко Metaratings.

Напомним, матч «Сочи» – «Спартак» пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

После 22 матчей Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей чемпионата России «Сочи» заработал 15 очков и расположился на 16-й строчке.

Павлюченко выступал за «Спартак» с 2003 по 2008 год.

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