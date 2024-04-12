Тренер «Рубина» Рахимов: очень важно после падения встать и идти дальше

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о разборе после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча состоялась 8 апреля. «Оренбург» одержал победу со счётом 3:0. В составе оренбуржцев отличились Дмитрий Воробьёв, Данила Хотулёв и Химми Марин.

«Удалось ли уже провести разбор и на что делаем акцент? Удалось провести разбор, и сразу об этом на следующий день мы поговорили, показали много ситуаций, когда нам нужно было в каких-то моментах действовать по-другому. Такие игры случаются, я не думаю, что у нас у всех все 365 дней в году хорошие. Не бывает такого. Здесь очень важно после падения встать и идти дальше», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».