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Тренер «Рубина» Рахимов: очень важно после падения встать и идти дальше

Тренер «Рубина» Рахимов: очень важно после падения встать и идти дальше
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о разборе после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча состоялась 8 апреля. «Оренбург» одержал победу со счётом 3:0. В составе оренбуржцев отличились Дмитрий Воробьёв, Данила Хотулёв и Химми Марин.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Воробьёв – 58'     2:0 Хотулёв – 88'     3:0 Марин – 89'    

«Удалось ли уже провести разбор и на что делаем акцент? Удалось провести разбор, и сразу об этом на следующий день мы поговорили, показали много ситуаций, когда нам нужно было в каких-то моментах действовать по-другому. Такие игры случаются, я не думаю, что у нас у всех все 365 дней в году хорошие. Не бывает такого. Здесь очень важно после падения встать и идти дальше», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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