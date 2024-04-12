«Одно слово «дерби» всё говорит». Защитник «Локо» Сильянов — о матче с ЦСКА

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 13 апреля. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

«Настроение в команде отличное. Все рады были долгожданной победе (в матче с «Ахматом» (2:0). — Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, после этой победы всё будет супер у нас. И дальше пойдут победы.

ЦСКА — отличный соперник. Это дерби. Мне кажется, тут ничего не надо говорить — все всё знают, что надо биться. Одно слово «дерби» всё говорит», — сказал Сильянов в интервью клубной пресс-службе.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 22 матча. «Локомотив» находится на пятой строчке, заработав 36 очков.