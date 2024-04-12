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УЕФА возбудил дело против «Барселоны» из-за проявления расизма её фанатами — L'Équipe

УЕФА возбудил дело против «Барселоны» из-за проявления расизма её фанатами — L'Équipe
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело против «Барселоны» в связи с тем, что как минимум два её болельщика были уличены в проявлениях расистского поведения в минувшем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    

По информации источника, эти фанаты выкрикивали нацистские приветствия и показывали обезьяньи жесты во время матча. Подчёркивается, что в случае, если УЕФА докажет вину болельщиков каталонского клуба, то на него могут быть наложены санкции в виде установления запрета на посещение болельщиками её выездного матча при условии, что сине-гранатовые пройдут в полуфинал Лиги чемпионов.

Источник отмечает, что оба подозреваемых были задержаны правоохранительными органами. В свою очередь, «ПСЖ» уже подал против них три иска: первый — за реабилитацию военных преступлений, второй — за публичные оскорбления расистского характера и третий, направленный на установление личности других нарушителей.

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