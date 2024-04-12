УЕФА возбудил дело против «Барселоны» из-за проявления расизма её фанатами — L'Équipe

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело против «Барселоны» в связи с тем, что как минимум два её болельщика были уличены в проявлениях расистского поведения в минувшем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).

По информации источника, эти фанаты выкрикивали нацистские приветствия и показывали обезьяньи жесты во время матча. Подчёркивается, что в случае, если УЕФА докажет вину болельщиков каталонского клуба, то на него могут быть наложены санкции в виде установления запрета на посещение болельщиками её выездного матча при условии, что сине-гранатовые пройдут в полуфинал Лиги чемпионов.

Источник отмечает, что оба подозреваемых были задержаны правоохранительными органами. В свою очередь, «ПСЖ» уже подал против них три иска: первый — за реабилитацию военных преступлений, второй — за публичные оскорбления расистского характера и третий, направленный на установление личности других нарушителей.