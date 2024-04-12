Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кордоба признан лучшим игроком марта в составе «Краснодара» по итогам марта

Кордоба признан лучшим игроком марта в составе «Краснодара» по итогам марта
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим игроком минувшего месяца в составе «быков». Об этом сообщает пресс-служба южан.

Результаты опроса среди болельщиков представлены на официальном сайте краснодарского клуба.

  1. Джон Кордоба – 32,17%
  2. Эдуард Сперцян – 31,49%
  3. Матвей Сафонов – 11,56%

Отметим, что в минувшем месяце колумбийский форвард принял участие в трёх матчах. Ему удалось записать на свой счёт один забитый мяч.

Примечательно, что Кордоба стал лучшим игроком месяца в составе южан уже в пятый раз в текущем сезоне.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в общей сложности принял участие в 24 матчах во всех соревнованиях. Ему удалось записать на свой счёт 14 забитых мячей и четыре голевые передачи.

Материалы по теме
Форвард «Краснодара» Кордоба: мы знали, что должны превосходить «Пари НН» во всём
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android