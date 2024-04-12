Кордоба признан лучшим игроком марта в составе «Краснодара» по итогам марта

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим игроком минувшего месяца в составе «быков». Об этом сообщает пресс-служба южан.

Результаты опроса среди болельщиков представлены на официальном сайте краснодарского клуба.

Джон Кордоба – 32,17% Эдуард Сперцян – 31,49% Матвей Сафонов – 11,56%

Отметим, что в минувшем месяце колумбийский форвард принял участие в трёх матчах. Ему удалось записать на свой счёт один забитый мяч.

Примечательно, что Кордоба стал лучшим игроком месяца в составе южан уже в пятый раз в текущем сезоне.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в общей сложности принял участие в 24 матчах во всех соревнованиях. Ему удалось записать на свой счёт 14 забитых мячей и четыре голевые передачи.