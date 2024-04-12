Кордоба признан лучшим игроком марта в составе «Краснодара» по итогам марта

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим игроком минувшего месяца в составе «быков». Об этом сообщает пресс-служба южан.
Результаты опроса среди болельщиков представлены на официальном сайте краснодарского клуба.
- Джон Кордоба – 32,17%
- Эдуард Сперцян – 31,49%
- Матвей Сафонов – 11,56%
Отметим, что в минувшем месяце колумбийский форвард принял участие в трёх матчах. Ему удалось записать на свой счёт один забитый мяч.
Примечательно, что Кордоба стал лучшим игроком месяца в составе южан уже в пятый раз в текущем сезоне.
Напомним, в нынешнем сезоне нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в общей сложности принял участие в 24 матчах во всех соревнованиях. Ему удалось записать на свой счёт 14 забитых мячей и четыре голевые передачи.