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Зобнин и ещё три игрока «Спартака» не сыграют с «Сочи» в матче 24-го тура РПЛ

Зобнин и ещё три игрока «Спартака» не сыграют с «Сочи» в матче 24-го тура РПЛ
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Футболисты «Спартака» Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Роман Зобнин и Даниил Зорин не смогут принять участия в грядущем матче 24-го тура чемпионата России с «Сочи», который состоится 13 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команда благополучно добралась до Сочи. В Москве остались футболисты, которые по рекомендации медицинского штаба продолжают работать индивидуально – Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Роман Зобнин и Даниил Зорин», — передаёт слова руководителя пресс‑службы «Спартака» Дмитрия Зеленова корреспондент «Чемпионата».

Напомним, матч «Сочи» – «Спартак» пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

После 22 матчей Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей чемпионата России «Сочи» заработал 15 очков и расположился на 16-й строчке.

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