Канчельскис: в «Спартаке» всегда беспорядок, каждый сезон они борются с демонами

Бывший футболист московского ЦСКА Андрей Канчельскис поделился мыслями о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера столичного «Спартака». Экс-игрок считает, что отставка испанского специалиста не изменит положение дел в клубе.

«Уволят Абаскаля или нет — сильно от этого ситуация не изменится. Из года в год одно и то же происходит. Желаю всем болельщикам «Спартака» терпения. В «Спартаке» всегда беспорядок, каждый сезон они борются с демонами», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Отметим, что текущий трудовой договор Гильермо Абаскаля с красно-белыми истекает в конце следующего сезона. Испанский специалист работает в московском клубе с 2022 года. В последние недели в СМИ активно обсуждается информация о возможном увольнении Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».