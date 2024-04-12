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«Факел» продлил контракт с 17-летним защитником

«Факел» продлил контракт с 17-летним защитником
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Воронежский «Факел» продлил контракт с защитником Андреем Ивлевым. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Факел» продлил контракт с игроком сборной России U18. Продолжаем расти вместе!» — написано в заявлении «Факела».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 17-летний Андрей Ивлев не провёл ни одного матча. Он дебютировал за основной состав «Факела» в Фонбет Кубке России. На счету защитника пять игр в Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

В ближайшем матче Российской Премьер-Лиги «Факел» встретится с «Ростовом». Игра пройдёт в воскресенье, 14 апреля. Начало матча — в 16:45 по московскому времени. Команды будут играть на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.

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