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«Челси» стал первой командой АПЛ по агентским выплатам за минувший год

«Челси» стал первой командой АПЛ по агентским выплатам за минувший год
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Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликовала все транзакции и платежи, произведённые клубами Премьер-лиги на выплаты агентам и посредникам за минувший год.

Согласно данным FA, среди всех клубов чемпионата Англии больше всего денежных средств на выплаты агентам потратил лондонский «Челси» — £ 75,1 млн (€ 87 млн). На второй строчке расположился «Манчестер Сити», у которого данная статья расходов составила £ 60,6 млн (€ 70,9 млн). На третьем месте находится «Манчестер Юнайтед», потративший на выплаты агентам 34 млн £ (€ 39 млн).

После 30 матчей в АПЛ «Челси» набрал 44 очка и занимает девятое место. После 31 тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» заработал 70 очков и расположился на третьей строчке. «Манчестер Юнайтед» с 49 очками в активе находится на шестом месте.

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