Черчесов: «Зенит» вовремя приобрёл Педро, который может вырасти в реальную звезду

Бывший главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов поделился мыслями об игре вингера петербургского «Зенита» Педро.

«Уже на зимних сборах было видно, что это индивидуально сильный и нацеленный игрок. Недавно он забил два мяча «Спартаку»… Это уже созревший футболист, который показывает незаурядное мастерство. Хвалить его не будем, но то, что мы видим, говорит о том, что «Зенит» вовремя приобрёл игрока, который может вырасти в реальную звезду — и в спортивном, и в финансовом плане. Он может стать хорошей удачей для «Зенита», – сказал Черчесов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, 18-летний Педро выступает в составе петербургского «Зенита» с января текущего года. Действующее трудовое соглашение бразильского футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано до декабря 2028 года. В нынешнем сезоне Педро принял участие в шести матчах российской команды в официальных турнирах. Ему удалось записать на свой счёт три забитых мяча.