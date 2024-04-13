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Экс-президент «Зенита»: Семак будет играть на ничью в матче с «Краснодаром»

Экс-президент «Зенита»: Семак будет играть на ничью в матче с «Краснодаром»
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Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и сине-бело-голубыми. Эта встреча состоится сегодня, 13 апреля, и начнётся в 17:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, что Семак с учётом проблем с составом будет играть на ничью, почему-то у меня такое складывается мнение. И очень важно, кто первый забьёт. Ну и потом, открытый футбол чреват как для одной, так и для другой команды. И там и там, надо сказать, оборона — не самая сильная сторона.

Матч будет определяющим в борьбе за чемпионство? Это вопрос спорный, я так не считаю, потому что даже при неблагоприятном для нас исходе у каждой команды ещё остаётся достаточно игр», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

В данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 44 очка в 22 проведённых матчах. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
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