Экс-президент «Зенита»: Семак будет играть на ничью в матче с «Краснодаром»

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и сине-бело-голубыми. Эта встреча состоится сегодня, 13 апреля, и начнётся в 17:00 по московскому времени.

«Мне кажется, что Семак с учётом проблем с составом будет играть на ничью, почему-то у меня такое складывается мнение. И очень важно, кто первый забьёт. Ну и потом, открытый футбол чреват как для одной, так и для другой команды. И там и там, надо сказать, оборона — не самая сильная сторона.

Матч будет определяющим в борьбе за чемпионство? Это вопрос спорный, я так не считаю, потому что даже при неблагоприятном для нас исходе у каждой команды ещё остаётся достаточно игр», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

В данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 44 очка в 22 проведённых матчах. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 очками после аналогичного количества встреч.