Роман Павлюченко: в медиафутболе больше смеха, позитива, чем у профессионалов

Бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма», «Локомотива» и сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о том, чем медийный футбол отличается от футбола профессионального.

«В медиафутболе отношение игроков к тренеру немного другое, чем в профессиональном. Тут больше интерес к тому, что происходит около футбола. В команде присутствуют не только футболисты, которые поиграли, но и блогеры. В нашей команде есть и бойцы, которые тренируются, слушают тренера, но им тяжелее даётся — футболистам полегче. В профессиональном же футболе акцент только на футболе, задачах, которые ставит тренер. В медиафутболе больше смеха, позитива, но сравнивать с профессиональным нельзя, да я и не хочу», — рассказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.