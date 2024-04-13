Павлюченко: как только молодой начинает хорошо зарабатывать, появляются плохие друзья

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко высказался об отношении молодых футболистов к контракту, а также рассказал о тренерской работе с нападающими московской «Родины-2».

«Всё зависит от самого игрока. Есть футболисты, с которыми подписывают хорошие пятилетние контракты, и они считают, что многого добились. Или сыграл одну игру в основном составе — и пропал. Начинают зарабатывать хорошие деньги, появляются плохие друзья, которые мешают расти. Таких полно. Многие футболисты на этом останавливаются и заканчивают с футболом.

— В первой команде за нападающих отвечает Бесчастных. Что-то подсмотрели уже на его тренировках в плане построения тренировок?

— В первый день моей работы у Володи было тактическое занятие, а после тренировки он показывал видео своим футболистам. Я попросился, пришёл послушать и посмотреть, как Володя подсказывает. Тоже было интересно — я только начинаю, а Бесчастных уже давно работает в команде. Интересуюсь у него, какие упражнения он даёт. Основная команда тренируется перед нами, а так как приезжаем мы раньше, их тренировочный процесс я вижу.

— Как прошли первые дни в новой должности?

— Очень хорошо, кайфанул от первых дней. Всё очень нравится, потихоньку будем вливаться, потому что для меня это что-то новое. Понятно, что есть определённые сложности, но я набираюсь опыта. Думаю, что с каждым днём будет лучше и легче. Коллектив очень хороший, ребята — тоже. Самое главное, что я вижу, как они хотят учиться играть в футбол. Это немаловажно», — рассказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.