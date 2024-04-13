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Григорян: Абаскаль не дорос до уровня «Спартака», он ещё неопытный тренер

Григорян: Абаскаль не дорос до уровня «Спартака», он ещё неопытный тренер
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Бывший главный тренер множества российских команд Александр Григорян поделился мнением о работе 35-летнего Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака».

«Абаскаль в первый год работы показал достаточно матчей, где мы увидели, что такое атакующий «Спартак». В плане того, что мы привыкли требовать от команды. Работу его можно оценить на «удовлетворительно». Он ещё неопытный тренер, не дорос до уровня «Спартака». И в команде он сделал всё, что от него зависит», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 35 очков после 22 проведённых матчей. Сегодня, 13 апреля, красно-белые встретятся с «Сочи» в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч начнётся в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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